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25 Aralık 2023 Pazartesi 09:59:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 09:59:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda 26 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör hava harekatı terörist
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