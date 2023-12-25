Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/djDaFApgMh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2023

Bu kapsamda 26 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün yaptığı açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.