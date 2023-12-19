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19 Aralık 2023 Salı 11:04:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 11:04:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk ypg
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