Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/z7Cqx3Jl5p
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