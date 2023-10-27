Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uCFORqiUu9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023