Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2023
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uCFORqiUu9
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
- Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
- BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
- İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?