Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'nin kuzeyinde 12 olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"