Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
MSB, 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'nin kuzeyinde 12 olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu sözler yer aldı:
"Nerede olurlarsa olsunlar şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz! Şehitlerimize saygı ve rahmetle!"
1⃣Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2022
10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/4QX7LFabv9
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