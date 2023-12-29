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29 Aralık 2023 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 11:54:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk türk silahlı kuvvetleri
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