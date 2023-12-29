Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NvKvYlx6ja
- "2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz"
- YTB, 2023'te dünya genelinde yüzlerce projeye imza attı
- Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
- Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
- Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan 2023'te Gazze için yoğun diplomasi