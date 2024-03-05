VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Eskişehir adayı Hatipoğlu projelerini tanıtıyor
ABD'li hükümet yetkilileri: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu pozitif gündem oluşturmak için ...
Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu
"Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı işe yarıyor"
"Hiçbir ticari kaygı, değerlerimizin ve aile hassasiyetlerimizin önüne geçmemelidir"
İsrail, Gazze Şeridi'nde son 10 günde 1000'den fazla Filistinliyi öldürdü
05 Mart 2024 Salı 15:02:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 15:02:00

Irak Türkü gençler Mersin'de buluştu

ABONE OL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Mersin'de 150 Irak Türkü öğrencinin katılımıyla "Türkmeneli Kış Gençlik Kampı" düzenlendi.

Kamp programında Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi tematik seminerlerin yanısıra okçuluk, matrak, müzik gibi sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca spor turnuvaları ve kültürel müzikal etkinlikler düzenlendi.

Programa Türkmeneli coğrafyasından, Musul, Telafer, Kerkük, Bağdat, Selahattin, Tuzhurmatu, Beşir, Erbil, Kifri ve Diyala'dan gençler katıldı.

YTB tarafından icra edilen Gençlik Kampı ile hem Irak Türkü gençlerin kendi aralarında iletişimin hem de Türkiye ile olan müşterek bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) eğitim ve kültür faaliyetlerinde gerçekleştirdiği birçok çalışma ile dünyanın dört bir yanındaki Türkler başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklarımıza hizmet götürüyor. Bu kapsamda gençlik kamplarından kültürel hareketlilik programlarına, eğitim desteklerinden kültürel aktivitelere, anma programlarından çeşitli yazım ve kitap çalışmalarına çok çeşitli çalışmalar YTB uhdesinde yürütülüyor.

Etiketler : ırak türkü yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı türkmeneli kış gençlik kampı mersin
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Hayali Dubai'de yaşamak

Hayali Dubai'de yaşamak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX