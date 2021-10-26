26 Ekim 2021 Salı 19:10:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 19:10:00
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Kaynak: TRT Haber
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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü.
Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.
AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.