Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü.

Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.

AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.