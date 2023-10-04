Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.