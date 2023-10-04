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04 Ekim 2023 Çarşamba 16:51:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:51:00

Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Kaynak: AA

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Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, yarın resmi ziyaret kapsamında Ankaraya gelecek. Abbasi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Bakan Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.

Etiketler : Irak Savunma Bakanı Ankaraya Geliyor Savunma Bakanı Görüşmesi Resmi Ziyaret
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