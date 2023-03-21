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21 Mart 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 16:45:00

Irak Başbakanı Sudani Türkiye'de... Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları ele alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani ile Beştepe'de bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı El Sudani ile görüştükten sonra iki lider heyetler arası görüşmeye geçecek.

Görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları ele alınacak. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Anlaşmaların imza töreninin ardından da Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı El Sudani ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Etiketler : erdoğan ırak Muhammed Şiya es-Sudani

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