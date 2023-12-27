"MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRDÜM"Zan, istifa metninde "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum." sözlerine yer verdi.
27 Aralık 2023 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 22:54:00
İP'ten kopuşlar devam ediyor: Gökhan Zan da istifa etti
İYİ Parti'de genel seçimlerde Hatay'dan milletvekili adayı olan Gökhan Zan, partiden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de istifa zincirine yeni isimler katılmaya devam ediyor.
Meral Akşener'in davetiyle İYİ Parti'ye katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan da partiden ayrıldığını açıkladı.
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