VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
"Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız"
Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatöründe 40 bin saat devrildi
İsrail, Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinliyi öldürdü
MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı
Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası yarın açıklanacak
25 Şubat 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 11:00:00

İpsala Sınır Kapısı'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına çıkış yapmak için farklı zamanlarda gelen iki tırı durdurdu.

Arnavutluk plakalı iki tırda yapılan aramada dorselere gizlenmiş 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : edirne ipsala sınır kapısı düzensiz göçmen
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX