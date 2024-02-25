İpsala Sınır Kapısı'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de, İpsala Sınır Kapısı'nda iki tırda 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına çıkış yapmak için farklı zamanlarda gelen iki tırı durdurdu.
Arnavutluk plakalı iki tırda yapılan aramada dorselere gizlenmiş 51 düzensiz göçmen yakalandı.
Sürücüler gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- "Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız"
- MİT'in yakaladığı PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal hakkında dava açıldı
- Muğla ve Antalya kıyıları için sağanak uyarısı
- KVKK, çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılmasını "hukuka aykırı" buldu
- Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
- "Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmeliyiz"