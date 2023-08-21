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21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:32:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:32:00

İpsala Gümrük Kapısı yeniden faaliyetlerine başladı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Etiketler : ipsala gümrük kapısı geçiş ticaret bakanlığı
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