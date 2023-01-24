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24 Ocak 2023 Salı 23:59:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 23:59:00

İP'li komplo teorisyeni sahnede... Provokasyonları AK Parti'ye bağladı

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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami saldırısını ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayını AK Parti'ye bağladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İYİ Partili Çıray, "Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Neden!? Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı gün kala ortak aday belirleyemeyen 6'lı masada skandallar dinmiyor. "Yine kaybedeceğiz" korkusuna kapılan muhalefet parti temsilcileri, kara propagandalarını ve komplo teorilerini gün geçtikçe sürdürüyor.

Son olarak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dünyadaki İslam düşmanlığını seçimlere ve AK Parti'ye bağladı. İYİ Partili Çıray, "Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?" dedi.

"HRİSTİYAN DÜNYASI AKP DİYOR"

İYİ Partili Çıray, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı AK Parti'ye bağladı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Hristiyan dünyası AKP diyor." ifadelerini kullanan Çıray, İsveç'in ters manyel attığını iddia etti.

"HRİSTİYANLAR CAN SUYU MU VERİYORLAR?"

İYİ Partili Çıray, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin öncesinde Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılmasını olayını birbirine bağladı.

Geçtiğimiz seçimlerde Hollanda'nın, Başkan Erdoğan seçim kazansın diye Türkiye'ye karşı provokatif eylemlerde bulunduğunu iddia eden Çıray, bu kez de İsveç'in Başkan Erdoğan'a seçimleri kazandırmak için provokatif eylemlere müsaade ettiğini savundu.

Çıray, "Bu tür olaylar hep bizim seçimlerin öncesine denk geliyor. Hristiyanlar AKP'ye can suyu mu veriyorlar?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : aytun çıray iyi parti komplo
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