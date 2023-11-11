'İP'ler koptu! İYİ Parti'de büyük kavga

İYİ Parti'de (İP) 'milletvekili borsası' ve 'aile hesaplarının gizlice incelettirildiği' iddiası sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den sert açıklamalar geldi; partide büyük tartışma çıktı.

Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, partideki milletvekili adaylığı sürecinin MASAK tarafından takibe alınması gerektiğini söyledi. Partiyi yöneten ailenin hesaplarının incelenmesini isteyen Özvarinli şunları söyledi: "Şanlıurfa il başkanının bu konuda açıklamaları var. Antalya'da, Elazığ'da aynı şeyler yaşandı. Hepsinin istifa ederken söyledikleri şey, 'Teşkilatlarda adı sanı olmayan insanlar verdikleri paralarla milletvekili borsası kurdular' oldu. Bunun adı milletvekili borsasıdır. İYİ Parti'yi esas yöneten kişi, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'dir. Ama asıl yöneten tabii ki üst akıl. Bu üst aklın ipleri Pensilvanya'ya uzanır. Ayrıca Ümit Dikbayır var. Bu kişilerin özellikle incelenmesi gerektiğini düşünüyorum."

Özvarinli, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda da, "İYİ Parti'yi yöneten ailenin hesapları incelenmeli" ifadesini kullandı.

'EN YAKINDAKİLER'E MESAJ

Akşener de bu iddiaların ardından yaptığı son grup konuşmasında sert mesajlar verdi. "İsterse en yakınım olsun, vallahi billahi değiştireceğim" diyen Akşener, "En yakınım olsun, en güvendiğim olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" ifadelerini kullandı.

Kulislerde, Akşener ve ailesiyle özel kalem müdürünün banka hesaplarının bazı partililer tarafından incelettirildiği öne sürülürken, bir gün sonra, Özvarinli'nin suçladığı isimlerden Ümit Dikbayır'dan yeni adım geldi. Akşener'in yakın akrabası olduğu belirtilen Sakarya Milletvekili Dikbayır, hakkındaki iddiaların incelenmesi için TBMM Grubu ve partisinin disiplin kurullarına dilekçe verdi. Partinin eski mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Dikbayır, hakkındaki dedikoduların araştırılmasını isterken, Akşener ailesinin banka hesaplarıyla ilgili de talepte bulundu.

PARTİDEN TALEPTE BULUNDU

Dikbayır dilekçesinde, incelenmesini istediği konuları sıraladı:

"Genel Başkan Meral Akşener'in aile bireylerinin, özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının incelettirilmesi. Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinden şahsıma, aileme ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi. Sakarya Hendek İlçe Başkanı'nın dershanesine milletvekili sıfatını kullanarak ceza kestirmek. hızırçelebi06 twitter hesabını yönetmek. Polonya'da bir şirket olduğu iddiası."

Özvarinli de, Dikbayır'ın amacının Akşener'in hesaplarının incelenmesi olduğunu söylerken, dilekçe için "'Ben yanarsam hepiniz yanarsınız' diyerek bir dilekçe verdi" yorumunu yaptı.

GENEL MERKEZDE İSTİFA DEPREMİ

İP'in kurucu üyelerinden eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz partisinden istifa etti. Yılmaz, "Türkiye'de yeni bir sayfa açacaktık. Hesap verebilir, şeffaf olacaktık. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Tam tersi oldu, her şey çöktü" dedi. Ardırdan İP Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Erdem istifa nedenini 'partinin Ankara ve İstanbul gibi kentlerde ittifak dışı seçime girme ısrarı' olarak açıkladı.