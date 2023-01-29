VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akbar'dan Sovyet film müzikleri
Neden'lerin şarkısı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
İP'den CHP'ye yine aynı rest
6'lı masayı karıştıracak itiraf: Erdoğan'dan daha dürüstünü bulamayız
Güvende hissettiğimiz alan başarı getiriyor mu?
Akciğerleriniz için lahana ve pancar yiyin
RSV enfeksiyonu Kovid'e yakalanma riskini artırıyor
Varisten 3 dakikada kurtulmak mümkün
İran'ın İsfahan kentinde askeri tesiste patlama meydana geldi
Zelenskiy: Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var
Bakan Nebati: Turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceğiz
Arap ülkeleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı
İstanbul'da kar yağışı Silivri'de başladı
Avrupa'da dikkat çeken araştırma: Başkan Erdoğan fark attı
İran'da 5.8 şiddetinde deprem
Başkan Erdoğan: 6'lı masanın taht kavgalarının ardı arkası kesilmiyor
İsveç'ten flaş NATO kararı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu genç diplomat adayları ile buluştu
Meraklı ayı kamerayı buldu, 400'den fazla selfie çekti
Twitter'dan dolandırıcılığın önüne geçebilecek yazı tipi değişikliği
Rusya: Halkının özlemlerine uygun politika izleyen farklı kalibrede bir lider
29 Ocak 2023 Pazar 08:10:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 08:10:00

İP'den CHP'ye yine aynı rest

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

ABONE OL

İyi Parti'de Cihan Paçacı'dan sonra Mehmet Aslan da Kılıçdaroğlu'na açıkça karşı çıktı.

İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' için kılıçlar çekildi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu istifadan birkaç gün sonra İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha geldi.

'BU İŞİN ŞAKASI YOK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, on binlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir" dedi. Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti.

Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan, tweetine İmamoğlu'nu da etiketledi.

AKŞENER YOLU AÇTI: 'HDP KAPANIRSA BİZE OY VERECEKLER'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek PKK'ya yeni bir çözüm süreci vaadinde bulundu. Akşener'in bu adımından sonra partililerin de HDP konusunda gerçek fikirleri deşifre oldu.

Akşener'in başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" dedi.

Etiketler : iyi parti chp kemal kılıçdaroğlu mehmet aslan ekrem imamoğlu
Sözlü şiddete maruz kaldım

Sözlü şiddete maruz kaldım
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
28 günde 30 oyun

28 günde 30 oyun
Duygulandıran buluşma

Duygulandıran buluşma
Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım

Kuaför Fatma'yı Sezen Aksu yaptım
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Anne-oğul alışverişi

Anne-oğul alışverişi
Hayallerini oyunculukla yaşıyor

Hayallerini oyunculukla yaşıyor
282 bin TL'lik hediye

282 bin TL'lik hediye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX