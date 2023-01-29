İP'den CHP'ye yine aynı rest
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
İyi Parti'de Cihan Paçacı'dan sonra Mehmet Aslan da Kılıçdaroğlu'na açıkça karşı çıktı.
İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' için kılıçlar çekildi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bu istifadan birkaç gün sonra İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu karşıtı bir açıklama daha geldi.
'BU İŞİN ŞAKASI YOK'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'da yaptığı konuşmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti STK Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, on binlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir" dedi. Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi de dikkat çekti.
Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan, tweetine İmamoğlu'nu da etiketledi.
AKŞENER YOLU AÇTI: 'HDP KAPANIRSA BİZE OY VERECEKLER'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek PKK'ya yeni bir çözüm süreci vaadinde bulundu. Akşener'in bu adımından sonra partililerin de HDP konusunda gerçek fikirleri deşifre oldu.
Akşener'in başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" dedi.
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