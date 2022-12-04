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04 Aralık 2022 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 23:08:00

İP kongresinde ortalık savaş alanına döndü! Partililer birbirlerine saldırdı

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Rize'de İP Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

İP Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er'in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi.

Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

Etiketler : ip iyi parti kongre kavga
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