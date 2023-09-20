IOC Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, BM 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Başkan Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.
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