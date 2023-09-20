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20 Eylül 2023 Çarşamba 00:46:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 00:46:00

IOC Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, BM 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Başkan Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi ve "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : uluslararası olimpiyat komitesi başkan bach başkan erdoğan
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