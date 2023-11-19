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19 Kasım 2023 Pazar 09:10:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 09:10:00

Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu kartelinin Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı` yöneticilerinden olan Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Zehir Taciri Kartelin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi. Avrupa'da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından "Batı Balkan Kanadının" yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol'un Mavi Bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı" sözlerine yer verdi.

Etiketler : interpol mavi bülten ali yerlikaya uyuşturucu karteli
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