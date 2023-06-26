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26 Haziran 2023 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 14:14:00

Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında 2'si Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere 34 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la iş birliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si Interpol tarafından aranan toplam 34 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Interpol kırmızı bültenle aranana 2 suç makinesi yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol Kırmızı Bültenle Aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir. İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum. Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.

Etiketler : interpol kırmızı bülten istanbul uyuşturucu operasyon ali yerlikaya
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