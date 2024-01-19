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19 Ocak 2024 Cuma 15:10:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 15:10:00

Interpol'den internet üzerinden işlenen yeni suçlar konusunda uyarı

Kaynak: AA

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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), yapay zekayla dijital dünyaların giderek yaygınlaşmasının sanal dünyada işlenen suçlarını soruşturmasını zorlaştırdığı konusunda uyardı.

Interpol, metaversenin temel zorluklarının, tehditlerinin ve zararlarının kolluk kuvvetleri perspektifinden kapsamlı bir analizin yapıldığı raporunu Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Davos'taki yıllık zirvesinde yayınlandı.

Raporda, dijital dünyaların giderek yaygınlaşmasının soruşturmacıları büyük bir zorlukla karşı karşıya bıraktığı belirtilerek, sanal dünyaların birden fazla ülkenin adli makamlarının yetki alanına girebildiği, ilgili sistem ve cihazların ise karmaşık ve tutarsız olduğu ifade edildi.

Polisin; toplanabilecek fiziksel kanıtların olmadığı, yalnızca kripto para birimleri gibi sanal varlıklarla dijital etkileşimlerin bulunduğu sanal suç mahalleri ile karşı karşıya kalabileceğine yer verilen raporda, bu tür çevrimiçi ortamların dinamik olduğu ve yani kanıtların kolayca kaybolabileceği veya değiştirilmiş görünebileceği belirtildi.

Interpol'ün raporunda, dijital dünyaların kolluk kuvvetleri için simülasyonlar ve sanal olay yeri güvenliğinden sanal eğitime kadar çeşitli fırsatlar da sunduğu ifade edilerek, kolluk kuvvetlerinin ve adalet sisteminin sanal dünyayı ve onunla ilişkili teknolojiyi anlaması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, "Bu, sanal ortamın güvenliğini sağlamak ve oradaki bireyin haklarını korumak için gereklidir." denilerek, gelişen söz konusu suç ortamına etkili bir yanıt bulabilmek için uluslararası işbirliğinin önemini koruduğu vurgulandı.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Metaverse gibi güçlü teknolojilerin ortaya çıkışı, suç ortamını giderek daha karmaşık ve ulus ötesi hale getirmekte ve kolluk kuvvetlerini yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Metaverse ve yapay zekanın suç faaliyetleri için dünyanın tam olarak hazır olmadığı yeni fırsatlar sunduğunu da görüyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : interpol yapay zeka sanal dünya dijital internet suç
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