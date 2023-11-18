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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:27:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:27:00

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KARTEL-2 Operasyonu" ile kırmızı bültenle aranan, uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca, 'kasten adam öldürme' suçundan Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu." ifadesini kullandı.

Nenad Petrak'ın, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesinin (USKOK) raporuna göre 9 kadar ülkede çok sayıda kişiyi kendi suç örgütüne bağlayan bir "zehir taciri" olduğunu vurgulayan Yerlikaya, KARTEL-2 Operasyonu'na ilişkin şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Nenad Petrak'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğünün desteğiyle hemen KARTEL-2 Operasyonu başlatıldı ve uluslararası zehir taciri yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya kartel 2 operasyonu kırmızı bülgen uyuşturucu karteli
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