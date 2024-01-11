Kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

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11 Ocak 2024 Perşembe 08:19:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 08:19:00

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi Kafes-30 operasyonuyla yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılan kişiler yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-30" operasyonuyla 6 ülke tarafından haklarında Interpol tarafından kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılan 10 şahsa yönelik "Kafes-30' operasyonu düzenlendiğini aktardı.

Bu kapsamda, Interpol tarafından kırmızı bültenle, İsviçre'de dolandırıcılık suçundan aranan Taiguo Liu, İran'da dolandırıcılık suçundan aranan Paria Ghasemi, kara para aklama suçundan aranan Omid Alaghi, dolandırıcılık suçundan aranan Reza Fakhr Attar, dolandırıcılık suçundan aranan Edris Moradi, Güney Kore'de kumar suçundan aranan Tae Yong Sung, Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Ali Abouyeg, Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Xın An, Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan aranan Dilnoza Umarova ve Özbekistan'da insan ticareti suçundan aranan Mavluda Ulmasova yakalandı.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polis ekiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten interpol istanbul
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