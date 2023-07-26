İnsansız deniz araçları için üretildi: Yerli ve milli ''Azra'' seri üretime hazır

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2023) kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda BMC POWER ürünleri yerli ve milli motorlar da sergileniyor. Azra, Utku, Tuna, Batu ismi verilen yerli ve milli motorlar ziyaretçilerle buluştu.

"DEVAM EDEN 4 TANE MOTOR PROJEMİZ VAR"



Yerli ve milli motorlar hakkında bilgi veren BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval, "Şu anda devam eden 4 tane motor projemiz var. Bunlardan en küçüğü 400 beygir. Tuna diye isimlendirdiğimiz motorumuz. Bu Vuran araçlarında şu anda kullanılmaya başlıyor. Seri üretime başladık. Bizim devam eden projelerimizin çoğu kara platformlarına yönelikti. Ama son 8 aydır da deniz platformlarına yönelik bu motorun uygulamalarına çalıştık. Arkada gördüğünüz 'Azra' diye adlandırdığımız motorumuz 600 beygir. Kara araçları tank taşıyıcı 6x6, 8x8 gibi kullandığımız motoru deniz platformlarına uygun hale getirdik. İnsansız botlarda ve çekici botlarda kullanılmak üzere projelendirdik. İnşallah yıl sonunda insansız botlarla ve çekici botlarla buluşturacağız. Yerlilik oranı motorlarımızın çoğunda yüzde 80 civarında Azra'da da öyle hatta biraz daha yüksek olabilir. Azra bizim şirket kurulduğunda ilk başladığımız proje testlerini yaptığımız olgunlaştırdığımız" dedi.

"SERİ ÜRETİM ALT YAPIMIZ OLUŞTU"



"Asıl iki büyük projemizde bizim Altay tankı için geliştirmeye çalıştığımız Batu ve bin beygirlik Utku güç grubu. Onlarla güç grubu olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Kaval, "Aslında BMC POWER motor grubu olarak biliniyor ama biz hem motor hem transmisyon geliştiriyoruz. Utku motor güç grubumuz da Fırtına aracı gibi veya yeni nesil zırhlı araçlar gibi kullanmak üzere çalışıyoruz. Tuna seri üretim de yaklaşık 100'e yakın üretildi. Azra şu anda geliştirilme aşaması tamamlanmış testleri bitmiş bir motor. Bunun şu an üretiminde bir riskimiz yok. Zaten bir seri üretim alt yapımız oluştu. Onun için seri üretime hazırız" dedi.