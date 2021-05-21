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21 Mayıs 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 08:50:00

İnsanlık suçu 12 gün sürdü! Filistinli özgür değilse kimse özgür değildir

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İnsanlık suçu 12 gün sürdü! 1800 konut yıkıldı, 75 bin kişi evsiz. İsrail dünyanın gözü önünde 230 Filistinliyi şehit ettiği saldırıların ardından ateşkesi kabul etti. BM, Gazze'de 1800 konutun tamamen zarar gördüğünü ve 75 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde dün gerçekleştirdiği saldırıların ardından 12 gün süren vahşette hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldi. Yaralı sayısı da 1710'a çıktı. Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konutun tamamen zarar gördüğü bildirildi. BM ise savaş uçakları ve topçu atışları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu. Bunlardan 47 bininin BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı kaydedildi. Batı Şeria'da ise 4'ü çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 309 kişinin de yaralandığı, İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişinin öldüğünü, 796 kişinin de yarandığı belirtildi.

Akşam'ın haberine göre, Gazze'de evleri yıkılan küçük çocuklardan bazıları patlamış bomba ve füze parçalarının üzerinde otururken görüntülendi.

ATEŞKES SAĞLANDI

Dünyadan yükselen tepkilerin ardından İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkese gidilmesi önerisini onayladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası alınan kararla, ateşkes dün gece saat 02.00'den itibaren başladı. Hamas yetkilileri de, ateşkesin yerel saatle 02.00'de başladığını doğruladı. İsrail ateşkes saatine kadar saldırılarına devam etti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Dış İlişkiler Servisi'nin ortasındaki Schuman meydanında toplanan yüzlerce kişi İsrail'in saldırılarını protesto etti. Bazı protestocular şehit olan çocukların fotoğraflarını taşıdı. Almanya'da ise binlerce kişi Alexander Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları açıldı. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise Christiansborg Sarayı'nın iki ucunda hem İsrail hem de Filistin'e destek eylemleri düzenlendi.

Etiketler : gazze israil filistin
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