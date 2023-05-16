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İnsanlığı bitiren söylem: Keşke daha çok ölseydiniz
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16 Mayıs 2023 Salı 09:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 09:08:00

İnsanlığı bitiren söylem: Keşke daha çok ölseydiniz

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Başkan Erdoğan'ın, deprem bölgesinde yüzde 70'e yakın oy alması, 7'li masanın trollerini insanlıktan çıkardı. Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde ezici bir çoğunlukla zafer yazdı. Bunu hazmedemeyen bir kesim, depremzedelere hakaretler yağdırıp ‘keşke daha çok ölseydiniz' dedi.

Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs seçimleri sonrasında 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarından deprem bölgesindeki seçmenlere sosyal medyadan saldırı başlatıldı. Bölgede Başkan Erdoğan'ın oylarının fazla çıkmasını hazmedemeyenler depremzedeye hakaretler yağdırdı. 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği felaketle ilgili yorumlar büyük tepki çekti:

'BETER OLUN, HARAM OLSUN'

"Kimse bana artık Hatay'da su yok, bilem ne yok demesin!! Yazıklar olsun o döktüğüm gözyaşlarına, uykusuz canlı cenaze gibi dolaştığım ve tüm maddi manevi yaptıklarıma!!! Beter olun."

"Deprem bölgesinde AK Parti'nin aldığı oy oranı inanılır gibi değil... Şaka gibi şaşırmadım" diyen twitin altına yazılan yorum ise "Beter olsunlar" şeklinde.

"Biz de salak gibi her ay yardım yapıyoruz. Aç açıkta kalmasınlar diye, haram zıkkım olsun."

"Ulan Kahramanmaraş, siz nasıl insansınız ya. Daha toprağı soğumadan cenazelerinizin. Yazıklar olsun size. Allah sizi kahretsin be, size her şey müstahak cahil amipler."

"Keşke daha çok ölseydiniz, bir insanın hiç mi aklı olmaz."

"Ulan bo... nuzda boğulun be. Binlerce akrabanız kardeşiniz eşiniz dostunuz AK Parti'nin getirdiği imar affı yüzünden beton altında can verdi. Hiç mi akıllanmıyorsunuz ulan."

"Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya... Allah'ın bir bildiği varmış."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, depremzedelere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Bu kişilerin arasında "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla...Yazık" şeklinde paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler de bulunuyor.

Etiketler : seçim hakaret deprem bölgesi depremzede recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu
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