İnsani yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağı İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yurt dışından yardımlar devam ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından hibe edilen toplam 6 bin çadır ile 50 bin battaniyenin son sevkiyatını oluşturan 500 çadırla 33 bin 275 battaniyenin yüklendiği ABD 5617 sefer sayılı NATO/Fransa AN124 kargo uçağı 4. ve son seferi gerçekleştirmek üzere Pakistan'ın Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na ulaştı.

İnsani yardım malzemeleri, uçaktan indirilerek "hava yardım koridoru"nun olduğu bölgeye taşındı.

Hava yoluyla gelen yardımların bir bölümü, tırlarla afetzedelere gönderildi.