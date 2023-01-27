İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor

"İyilikte iz bırakmak" mottosuyla başta Türkiye ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki mazlum, yetim ve muhtaçlara el uzatan yeni nesil yardımlaşma platformu İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, Afrika kıtasında uzun soluklu bir projeye imza atmayı hazırlanıyor.



Kalıcı iyiliğin toprakta filizlenerek doğacağı görüşünden yola çıkan İnsan İzi, Doğu Afrika kıtasında yer alan Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kuracağı "İyilik Köyü" ile yerel halkın kendi kendine yetebileceği özgür ve özgün yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

"Geleceğin Afrika'sı için bir ihtimal daha var"

İnsan İzi İnsani Yardım Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, "Anadolu'yu sevgi, iyilik ve yardımlaşma temelinde ilim ve irfan medeniyeti merkezi haline getiren atalarımızın torunlarıyız. Ruhumuza ve kültürümüze nakşedilmiş hasletlerle iyiliğin öncüleri olmak, iyilere yol göstermek, iyi bir iz bırakmak bizim mayamızda var. İnsan İzi olarak dünyaya iyi bir iz bırakmak için yeni bir hedef belirledik. Yarının Afrika'sını şimdiden iyilikle mayalamak istiyoruz. İnsanlığın ortak atasının izlerini taşıyan Afrika topraklarını ve samimi insanlarını, kendi kendine yetebilen ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım edebilen bir gelişmişliğe taşımak, bu uğurda elimizden gelenin en iyisini yapmak hayalimizdir. Bu nedenle, geleceğin Afrika'sı için 'bir ihtimal daha var' diyoruz" dedi.

"Afrika'nın dönüşümünü başlatacak yenilikçi bir model"

Afrika insanına kendi öz değerlerini hatırlatacak yeni nesillerin yetişmesini arzu ettiklerini belirten Umut Sarıkaya, "Bu gayeyle, İyilik Köyü'nü ilk olarak, araştırma ve analizlerimiz sonucunda Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kurmayı arzu ettik. İyilik Köyü Projesi ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü yaygınlaştırmayı, Afrika'nın dönüşümünü başlatacak yenilikçi bir modeli hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanan, kendi kendine yetebilen, gençlere yeni ufuklar açan örnek bir model oluşturmak. İyilik Köyü ile teknolojik bilgi ve olanakları Afrika'ya ulaştırmak, istihdamı artırmak, üretimi güçlendirmek ve en önemlisi yerel kültürel değerleri koruyarak geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefindeyiz. İyilik Köyü projemiz kapsamında, ilk etapta bir yetimhane inşa edecek ve değerlerine, köklerine sahip çıkan geleceğin liderlerini yetiştirmeye gayret edeceğiz. 2050'li yılların toplum önderleri, inşallah bu iyi niyetli ve samimi çalışmalar sayesinde şimdiden filizlenecek.

Donanımlı ve bilinçli gençler Afrika'nın geleceğini inşa edecek ve Afrika'yı sömürmek için limanlardan kalkan gemilerin bir zamanlar durduğu yerden el sallayarak Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlatacaklar: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Tüm dostları, yarının Afrika'sının temelini birlikte atmak için İyilik Köyü projemizin detaylarını anlatacağımız tanıtım programına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrika insanının kendi kendine yeteceği akıllı bir köy

İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, İyilik Köyü projesinin detaylarını, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceği tanıtım programıyla kamuoyuna duyuracak. İnsan İzi, başta yetimler olmak üzere Tanzanya'daki yüzlerce çocuğa, gence, aileye dokunmayı hedefliyor.

İnsan İzi, İyilik Köyü'nde yer alacak okul, yetimhane, cami, sağlık ocağı, misafirhane, atölyeler, akıllı tarım alanları ile Tanzanya'daki yaşam ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlıyor. Akıllı köylere örnek teşkil edecek İyilik Köyü ile İnsan İzi, ilk etapta Tanzanya'da, ilerleyen dönemlerde Afrika'nın farklı bölgelerinde gençler, kadınlar ve aileler örnek olacak bir ekosistem oluşturmayı planlıyor.