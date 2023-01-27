VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor
Brent petrolün varil fiyatı 87,77 dolar
Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak
Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 3,9 milyona yaklaştı
"Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaştık"
Borsa güne düşüşle başladı
İran'da Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı
"Cumhurbaşkanımızın adaylığında hiçbir engel yoktur"
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 10 şüpheli yakalandı
BOTAŞ duyurdu: Sanayi doğal gazına indirim
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
"Filmi ağlayarak çektik"
Kahraman askerimizin hikâyesi
Klibi eşine emanet
Belgeselin müzikleri Murat'tan
Antalya yolcusu
Sağlık sektöründe bir numarayız
Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde
Yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi
Japon Başbakan Kişida "şartlar oluşursa" Ukrayna'ya gidecek
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü
28 günde 30 oyun
27 Ocak 2023 Cuma 10:59:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 10:59:00

İnsan İzi Derneği, Tanzanya'da ‘İyilik Köyü' kuruyor

ABONE OL

Yeni nesil yardımlaşma platformu İnsan İzi, Afrika halkları için model olmasını arzu ettiği İyilik Köyü projesini, Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde hayata geçiriyor.

"İyilikte iz bırakmak" mottosuyla başta Türkiye ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki mazlum, yetim ve muhtaçlara el uzatan yeni nesil yardımlaşma platformu İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, Afrika kıtasında uzun soluklu bir projeye imza atmayı hazırlanıyor.

Kalıcı iyiliğin toprakta filizlenerek doğacağı görüşünden yola çıkan İnsan İzi, Doğu Afrika kıtasında yer alan Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kuracağı "İyilik Köyü" ile yerel halkın kendi kendine yetebileceği özgür ve özgün yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

"Geleceğin Afrika'sı için bir ihtimal daha var"

İnsan İzi İnsani Yardım Derneği Başkanı Umut Sarıkaya, "Anadolu'yu sevgi, iyilik ve yardımlaşma temelinde ilim ve irfan medeniyeti merkezi haline getiren atalarımızın torunlarıyız. Ruhumuza ve kültürümüze nakşedilmiş hasletlerle iyiliğin öncüleri olmak, iyilere yol göstermek, iyi bir iz bırakmak bizim mayamızda var. İnsan İzi olarak dünyaya iyi bir iz bırakmak için yeni bir hedef belirledik. Yarının Afrika'sını şimdiden iyilikle mayalamak istiyoruz. İnsanlığın ortak atasının izlerini taşıyan Afrika topraklarını ve samimi insanlarını, kendi kendine yetebilen ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım edebilen bir gelişmişliğe taşımak, bu uğurda elimizden gelenin en iyisini yapmak hayalimizdir. Bu nedenle, geleceğin Afrika'sı için 'bir ihtimal daha var' diyoruz" dedi.

"Afrika'nın dönüşümünü başlatacak yenilikçi bir model"

Afrika insanına kendi öz değerlerini hatırlatacak yeni nesillerin yetişmesini arzu ettiklerini belirten Umut Sarıkaya, "Bu gayeyle, İyilik Köyü'nü ilk olarak, araştırma ve analizlerimiz sonucunda Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde kurmayı arzu ettik. İyilik Köyü Projesi ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü yaygınlaştırmayı, Afrika'nın dönüşümünü başlatacak yenilikçi bir modeli hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojileri kullanan, kendi kendine yetebilen, gençlere yeni ufuklar açan örnek bir model oluşturmak. İyilik Köyü ile teknolojik bilgi ve olanakları Afrika'ya ulaştırmak, istihdamı artırmak, üretimi güçlendirmek ve en önemlisi yerel kültürel değerleri koruyarak geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefindeyiz. İyilik Köyü projemiz kapsamında, ilk etapta bir yetimhane inşa edecek ve değerlerine, köklerine sahip çıkan geleceğin liderlerini yetiştirmeye gayret edeceğiz. 2050'li yılların toplum önderleri, inşallah bu iyi niyetli ve samimi çalışmalar sayesinde şimdiden filizlenecek.

Donanımlı ve bilinçli gençler Afrika'nın geleceğini inşa edecek ve Afrika'yı sömürmek için limanlardan kalkan gemilerin bir zamanlar durduğu yerden el sallayarak Şeyh Edebali'nin sözünü hatırlatacaklar: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Tüm dostları, yarının Afrika'sının temelini birlikte atmak için İyilik Köyü projemizin detaylarını anlatacağımız tanıtım programına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Afrika insanının kendi kendine yeteceği akıllı bir köy

İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, İyilik Köyü projesinin detaylarını, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gerçekleştireceği tanıtım programıyla kamuoyuna duyuracak. İnsan İzi, başta yetimler olmak üzere Tanzanya'daki yüzlerce çocuğa, gence, aileye dokunmayı hedefliyor.

İnsan İzi, İyilik Köyü'nde yer alacak okul, yetimhane, cami, sağlık ocağı, misafirhane, atölyeler, akıllı tarım alanları ile Tanzanya'daki yaşam ve eğitim kalitesini artırmayı amaçlıyor. Akıllı köylere örnek teşkil edecek İyilik Köyü ile İnsan İzi, ilk etapta Tanzanya'da, ilerleyen dönemlerde Afrika'nın farklı bölgelerinde gençler, kadınlar ve aileler örnek olacak bir ekosistem oluşturmayı planlıyor.

Etiketler : insan izi derneği tanzanya iyilik köyü umut sarıkaya
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi

Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev

Ünlü yönetmen Yalçın Yelence'ye ‘Bizimkiler'den son görev
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
Enerjik Emre

Enerjik Emre
Ayakta alkışlandı

Ayakta alkışlandı
Karne hediyesi

Karne hediyesi
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX