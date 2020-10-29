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29 Ekim 2020 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:52:00

İnşaat işçisiydi! Hibe desteğiyle patron oldu

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Manisa'da inşaatlarda çalışan Abdullah Ecevet, 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu. Şimdi, 50 büyükbaş hayvanıyla 1 milyon 750 bin liralık yatırımın sahibi!

Van'dan 15 sene önce göçtüğü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi’ne yerleşen, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Ecevet, uzun yıllar işçi olarak inşaatlarda çalıştı. Kendi işini kurmak isteyen Ecevet, baba mesleği olan hayvancılık üzerine araştırmalar yaptı. Besicilik yapmaya karar veren Ecevet, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa Koordinatörlüğü'ne başvurunca 'Besi Sığırcılığı Projesi' kapsamında yüzde 40 hibe desteği almaya hak kazandı.

BAŞKALARINA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

43 yaşındaki Ecevet, 1000 metrekarelik alanda 1 milyon 750 bin lira harcayıp, tesis kurarak, kendi işinin patronu oldu. İşlerinin rayına oturmasının ardından yanında işçi çalıştırarak, istihdama katkı sağlayacağını belirten Ecevet, "Yatırım 1 milyon 750 lira tuttu. Yüzde 40 destek aldık. 300 bin lira hibe aldık. Şu an 50 büyükbaş hayvanım var. Hepsi kasaplık hayvanlar. Belirli bir kilodan sonra kesime gönderiyorum. Kendi işimin patronu oldum" dedi.

Etiketler : Abdullah Ecevet Besi Sığırcılığı Projesi hibe desteği çiftlik yatırım büyükbaş hayvan
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