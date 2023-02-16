VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arnavutluk'tan Türkiye'ye deprem desteği
İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye yeni yardım paketi... Tam 25 milyon sterlin
Avrupa Parlamentosu'nda terör örgütü PKK propagandası... "Şiddetle kınıyoruz"
Yapım kusurlarına ilişkin soruşturmalar sürüyor... 15 zanlı tutuklandı
Malatya'daki depremde yıkılan binalarla ilgili 7 zanlıya tutuklama
"Depremde yıkılan binaların çoğu yeni yapıldı" iddiası yalanlandı... Yüzde 98'inin 1999 öncesinde in...
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
Başkan Erdoğan, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayınına katıldı... "Milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez...
Depremde hasar almıştı... Harran Devlet Hastanesi'nin taşınacağı açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin'den medya kuruluşlarına teşekkür... "İyi ki varsınız"
Depremlere yönelik yalan haberlerle mücadele sürüyor... Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Türkiye tek yürek... Toplanan bağış miktarı 100 milyar lirayı geçti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor
İGEDER'den deprem bölgesine psiko-sosyal destek
AFAD öncelikli ihtiyaç listesini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
Hatay'ın kırsal mahallelerini 100 ambulansla gezerek sağlık hizmeti veriyorlar
BAE'den Suriye'ye 50 milyon dolar ek yardım
MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
TBB'den deprem bölgesine yönelik tavsiye kararı
Batuhan Karadeniz depremzedelere yardım için Eskişehirspor formasını satışa çıkardı
Deprem anında kuşlarının sesiyle uyandılar
CHP'li Başkandan Özgür Özel'e fırça, AK Parti'ye teşekkür
16 Şubat 2023 Perşembe 02:23:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 02:23:00

İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye yeni yardım paketi... Tam 25 milyon sterlin

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yönelik 25 milyon sterlinlik (yaklaşık 566 milyon lira) yeni yardım paketini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, depremzedelere yönelik yardım ve hizmetler için yeni bir yardım paketi hazırlandı.

Türk kurumları ile Türkiye ve Suriye'de görev yapan Birleşmiş Milletler kurumlarının raporları doğrultusunda yapılan yardım kapsamında, çadırlar ve battaniyelerin ulaştırılması ile tıbbi müdahale ekiplerinin görevlendirilmesi yer alacak.

Toplam 25 milyon sterlinlik yardımla Suriye'deki sivil toplum kuruluşları (STK) da desteklenecek. Yardım paketinde kadınlara, kız çocuklarına, doğum uzmanlarına, cinsiyet temelli şiddet mağdurlarına ve zorla yerinden edilenlere de özel önem verilecek.

İngiltere, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de görev yapmak üzere önce 77 kişilik arama kurtarma ekibi görevlendirmiş ardından da acil tıbbi müdahale ekibiyle sahra hastanesi göndermişti.

Suriye'deki depremzedelere yönelik ise bölgede görev yapan Beyaz Baretliler adlı STK'ye destek veren İngiltere'nin depremin yaşandığı günden bu yana yaptığı yardımların miktarı son paketle 42,8 milyon sterline (yaklaşık 970 milyon lira) ulaştı.

Etiketler : İngiltere Türkiye Suriye deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX