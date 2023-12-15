İşgalci güçler AA muhabirini darp etmişti: İngiltere İsrail'i kınamaktan kaçındı

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine ilişkin "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
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İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine ilişkin "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Detaylar geliyor...