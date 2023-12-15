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15 Aralık 2023 Cuma 21:37:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 21:37:00

İşgalci güçler AA muhabirini darp etmişti: İngiltere İsrail'i kınamaktan kaçındı

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İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine ilişkin "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darp etmesine ilişkin "Gazeteciler insancıl hukuk koruması altındadır. Tarafları gazetecilere saldırılardan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Etiketler : Gazetecilere saldırı İngiliz Dışişleri AA Muhabiri gazze israil
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