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16 Haziran 2020 Salı 18:31:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 18:31:00

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 969'a çıktı

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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1279 artarak, 298 bin 136'ya ulaştı.

Virüsten 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 41 bin 969'a çıktı.

Son 24 saatte 113 bin 107 test yapıldı. Toplam test sayısı ise mükerrerler dahil 6 milyon 981 bin 493 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

- NORMALLEŞME ADIMLARI

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmasına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

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