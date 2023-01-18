VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca'dan "MHRS randevuları" ile ilgili paylaşım
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
18 Ocak 2023 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 18:09:00

İngiltere'de hemşireler yeniden grevde

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'de binlerce hemşire, artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle iki günlük greve gitti.

İngiltere çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla "grevlerin tercih edildiği" belirtildi.

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin, "Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı." açıklamasında bulundu.

Müzakerelerde ilerleme olmazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacak

İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.

RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını duyurmuştu.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Etiketler : İngiltere RCN sendikası grev
Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...

Hazal Subaşı ve Sıla Türkoğlu'nun formlarının sırrı ortaya çıktı! Üçlü formül...
Sahne uğuru

Sahne uğuru
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
33 yaşa uyandım

33 yaşa uyandım
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Gezmeye başlayacak

Gezmeye başlayacak
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX