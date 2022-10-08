Türkiye'den Eurofighter Typhoon ile mesaj!

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08 Ekim 2022 Cumartesi 10:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 10:08:00

İngiltere'de alternatif mi baktı? F-16'lar beklenirken Bakan Akar'ın incelediği uçak dikkat çekti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'de bir hava üssünü ziyaret ederek Eurofighter Typhoon savaş uçağını inceledi. Akar'ın ziyareti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ‘F-16 olmazsa Typhoon gündemimizde' açıklamasını hatırlattı. Bakan Akar'ın uçağı yakından incelemesi F-16'lara alternatif iddialarını güçlendirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "RAF Coningsby Hava Üssü"nü ziyaret etti. Akar, hava üssünü ziyareti sırasında Eurofighter Typhoon savaş uçağını inceledi.

Akar'ın ziyareti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "F-16 olmazsa Typhoon gündemimizde" açıklamasını hatırlattı. Bakan Akar'ın uçağı yakından incelemesi F-16'lara alternatif iddialarını güçlendirdi.

F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuyla ilgili Türkiye ve ABD arasında görüşmeler sürüyor. Sürecin uzaması ve ABD tarafından olası satışın belirli şartlara bağlanmasının ardından, Türkiye bu konuda alternatifleri değerlendirebileceği sinyalini vermişti.

Türkiye'nin asla alternatifsiz kalmayacağını belirten İbrahim Kalın'ın açıklamasının ardından Bakan Hulusi Akar'ın Eurofighter Typhoon savaş uçağını incelemesi, Türkiye'nin bu uçakları alacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Etiketler : Ben Wallace F-16 savaş uçağı RAF Coningsby Hava Üssü Eurofighter Typhoon
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