İngilizlere değil Türk doktorlarına güvendi

İngiltere'de tedavi görmek amacıyla gittiği hastanede gerekli hizmet ve ilgiyi alamadığını ifade eden M. A. (66), Türkiye'ye gelerek tedavi olmaya başladı.

Sırtında ve yan taraflarında şiddetli ağrılar nedeniyle İngiltere'de gittiği hastanede kendisine bilgi verilmeden 1 haftadır hastanede yatırıldığını söyleyen M.A, "Yaklaşık bir buçuk aydır sırtımda ve yan taraflarımda ağrılar çıkmaya başladı. Ağrılar dayanılmaz hale gelince 52 yıldır yaşadığım İngiltere'de hastaneye başvurdum. Hastanede yetkililer bana bir şey demeden bir haftadır yatırıyorlardı. Ağrılarım gün geçtikçe artığı için dayanılmaz hale geldi.

Orada yeterli ilgi ve alaka görmediğim için Türkiye'ye gelip tedavi olmaya karar verdim. Daha önce eşim de burada tedavi olduğu için buradaki hizmetten memnun kalmıştık. Orada 1 haftadır yapılmayan işi burada 1 günde yaptılar. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Burada ilgi alaka muazzam ve çalışan doktorlar insana güven veriyor. Gönül rahatlığıyla geliyoruz. Tüm doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

M.A'nın tedavi Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.