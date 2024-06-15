VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yılan kovalamacası bu defa gülümsetti
Cezası belli oldu
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Midilli Adası feribot seferlerinde yoğunluk
Düzce'de Kurban Bayramı hazırlığı
Kurban eti nasıl saklanır? 6 saat boyunca...
15 Haziran 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 08:15:00

İngilizlere değil Türk doktorlarına güvendi

Kaynak: IHA

ABONE OL

İngiltere'de yaşayan 66 yaşındaki M.A hastanede gerekli ilgi ve alakayı görmediği için Türkiye'ye geldi. Kendini Türk doktorlarına emanet eden M.A, "Orada yeterli ilgi ve alaka görmediğim için Türkiye'ye gelip tedavi olmaya karar verdim." dedi.

İngiltere'de tedavi görmek amacıyla gittiği hastanede gerekli hizmet ve ilgiyi alamadığını ifade eden M. A. (66), Türkiye'ye gelerek tedavi olmaya başladı.

"AĞRILARIM DAYANILMAZ HALE GELDİ"

Sırtında ve yan taraflarında şiddetli ağrılar nedeniyle İngiltere'de gittiği hastanede kendisine bilgi verilmeden 1 haftadır hastanede yatırıldığını söyleyen M.A, "Yaklaşık bir buçuk aydır sırtımda ve yan taraflarımda ağrılar çıkmaya başladı. Ağrılar dayanılmaz hale gelince 52 yıldır yaşadığım İngiltere'de hastaneye başvurdum. Hastanede yetkililer bana bir şey demeden bir haftadır yatırıyorlardı. Ağrılarım gün geçtikçe artığı için dayanılmaz hale geldi.

"YETERLİ İLGİ VE ALAKA GÖRMEDİĞİM İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİM"

Orada yeterli ilgi ve alaka görmediğim için Türkiye'ye gelip tedavi olmaya karar verdim. Daha önce eşim de burada tedavi olduğu için buradaki hizmetten memnun kalmıştık. Orada 1 haftadır yapılmayan işi burada 1 günde yaptılar. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Burada ilgi alaka muazzam ve çalışan doktorlar insana güven veriyor. Gönül rahatlığıyla geliyoruz. Tüm doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

M.A'nın tedavi Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor.

Etiketler : ingiltere türkiye hastane
Eşim ‘çuval giy' dese giyerim

Eşim ‘çuval giy' dese giyerim
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Türkan Şoray tekrar sahnede

Türkan Şoray tekrar sahnede
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi
Elif'ten 'Bitti'

Elif'ten 'Bitti'
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Bir ay denizde yaşadılar

Bir ay denizde yaşadılar
Podyuma döndü

Podyuma döndü
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX