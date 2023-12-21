İngiliz belgeselciler Göreme'de

İngiliz ekip, kayadan oyma kilise, manastır ve şapellerdeki tarihi freskleri de izleyiciye aktarabilmek için gayret sarf ediyor. Yapımcı Sait Yardımcı eşliğinde beldede 13 Aralık'tan bu yana çekim yapan ekip, hafta sonunda ülkelerine dönecek.

Kapadokya'yı ziyaret eden yılda yaklaşık 4 milyon turistin uğrak mekanı konumundaki peribacalarıyla kaplı 2 bin 84 nüfuslu belde, nüfusunun iki bin katı konuk ağırlamasıyla biliniyor.