İngiliz belgeselciler Göreme'de
Nüfusunun 2 bin katı turist alan Göreme İngiliz belgeselcileri ağırlıyor. Çeşitli ülkelerde hazırladıkları belgeselleri, televizyon kanallarında yayınlanan İngiltere merkezli yapım şirketinin ekibi, Kapadokya'nın sıra dışı manzarası ve kültürel zenginlikleriyle insan hikayelerini Nevşehir'in Göreme beldesinde kayda alıyor.
İngiliz ekip, kayadan oyma kilise, manastır ve şapellerdeki tarihi freskleri de izleyiciye aktarabilmek için gayret sarf ediyor. Yapımcı Sait Yardımcı eşliğinde beldede 13 Aralık'tan bu yana çekim yapan ekip, hafta sonunda ülkelerine dönecek.
Kapadokya'yı ziyaret eden yılda yaklaşık 4 milyon turistin uğrak mekanı konumundaki peribacalarıyla kaplı 2 bin 84 nüfuslu belde, nüfusunun iki bin katı konuk ağırlamasıyla biliniyor.