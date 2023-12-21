VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van Kedi Villası sahiplendiriyor
Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Fanlardan Time Square jesti
Pop müziğin yoncaları
Ateşlendikten sonra huyum değişti
Nehirden 3 ay sonra çıkarılan iPhone çalışıyordu
21 Aralık 2023 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 07:03:00

İngiliz belgeselciler Göreme'de

ABONE OL

Nüfusunun 2 bin katı turist alan Göreme İngiliz belgeselcileri ağırlıyor. Çeşitli ülkelerde hazırladıkları belgeselleri, televizyon kanallarında yayınlanan İngiltere merkezli yapım şirketinin ekibi, Kapadokya'nın sıra dışı manzarası ve kültürel zenginlikleriyle insan hikayelerini Nevşehir'in Göreme beldesinde kayda alıyor.

İngiliz ekip, kayadan oyma kilise, manastır ve şapellerdeki tarihi freskleri de izleyiciye aktarabilmek için gayret sarf ediyor. Yapımcı Sait Yardımcı eşliğinde beldede 13 Aralık'tan bu yana çekim yapan ekip, hafta sonunda ülkelerine dönecek.

Kapadokya'yı ziyaret eden yılda yaklaşık 4 milyon turistin uğrak mekanı konumundaki peribacalarıyla kaplı 2 bin 84 nüfuslu belde, nüfusunun iki bin katı konuk ağırlamasıyla biliniyor.

Etiketler : göreme belgesel turizm
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX