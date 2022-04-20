İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste bombalı saldırı

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada büyük hasar gören otobüste, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 infaz koruma memuru ise yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere götürülürken, araç bir akaryakıt istasyonuna çekildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

BURSA VALİSİ'NDEN PATLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bursa Valisi yaptığı açıklamada, "İlk bulgular uzaktan kumandalı bomba ile patlatıldığı yönünde. Sivil vatandaşa yönelik bir şey yok. Vatandaşımızın zararlarını karşılamak için tespit yapılacak. Vatandaşımızın mağduriyeti giderilecek." dedi.

BAKAN BOZDAĞ BURSA'YA GİDİYOR

Bursa'da infaz koruma memurlarının servis aracında meydana gelen patlama nedeniyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya gidiyor.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

Alınan bilgiye göre Soylu, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."