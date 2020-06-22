İnegöl'de maske takmayan 14 kişiye para cezası
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerine uymayıp sokağa maskesiz çıkan kişilere idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkmama uygulamasıyla ilgili denetimlere başlandı.
İnegöl'de polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkanlara 900'er lira ceza uyguladı.
Kurala uymayan 14 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza kesen ekipler, maskesini yanlış takan vatandaşları da bilgilendirdi.
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