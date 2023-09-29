"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda yakalanan 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, haklarında adli kontrol kararı verilen 9 kişi dahil 19 kişi ise serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında suç örgütünün elebaşı Nazi T. ile oğulları Mehmet (28) ve Erkan T'nin (33) de bulunduğu belirtildi.

Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 25 Eylül'de 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirilmişti.

Tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi suçları örgütlü olarak işledikleri belirtilen "İnegöl Terkinler Çetesi"nin çökertildiği ve suç örgütü elebaşının yakalandığı operasyonda, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuştu.