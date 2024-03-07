İnci Taneleri 8 Mart'ı unutmadı

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi İnci Taneleri'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithaf edilen son bölümünde, kadına yönelik şiddet çarpıcı bir şekilde protesto edildi. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılan Dilber'e pavyonda çalışan arkadaşlarından destek geldi. Şiddeti protesto etmek için sahneye çıkmak istemeyen kadınlara erkekler de destek verdi. Ekran başındaki milyonlar ise kadına yönelik şiddete dikkat çekilen o anlarda gözyaşına boğuldu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri, yedinci bölümü ile ekrana geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ithaf edilen ve "Yaşayan, yaşatan ve yaşam savaşı veren tüm kadınlara..." mesajıyla başlayan dizinin son bölümünde, Dilber'in (Hazar Ergüçlü) kaldığı otelde eşi Zahir'den gördüğü şiddettin boyutu gözler önüne serildi.

Dilber'in zor günlerinde de yanında olan Azem, hastanede nöbet tutmaya başladı. Dilber'in, kendisine moral vermeye çalışan Azem'e söylediği, "Hayatım boyunca bütün bedelleri ben ödedim. Bundan sonra da öyle olacak. Herkes yer içer hesabı Dilber öder." ifadesi ise yüreklere dokundu.

PAVYONDA "KADINA ŞİDDET" PROTESTOSU!

Daha yayın hayatına başlamadan önce fragmanları nedeniyle kadına yönelik şiddeti romantize ettiği iddiasıyla eleştirilen, "Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri" dizisi ters köşe yaptı. Dansların ve esprili diyalogları ile gönüller taht kuran Dilber, bu kez ağlattı ve şiddet gören tüm kadınların adeta sesi oldu.

Senaryo gereği kocasından dayak yediği için müzikholde sahne alamayan Dilber'i, iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Müzikholde çalışan kadınlar, Dilber'in uğradığı şiddet sonrası karşı bir duruş sergileyerek sahneye çıkmak istemediklerini patronları Kamuran'a söyledi. "Arkadaşımız hastanedeyken biz nasıl oynayalım?" diyerek tepkilerini dile getiren kadınlar, Kamuran'ın bu duruma tepkisiz kalması üzerine sahneye çıkarak, "Arkadaşımız Dilber, vahşice bir şiddete uğradı. Maalesef şu anda hastanede. O yüzden müsaadenizle bugün oynamak istemiyoruz. 'Oynayın' derseniz oynarız ama biz arkadaşımıza yapılanı protesto etmek istiyoruz." dedi. Kısa süren sessizliğin ardından müzikholde bulunan erkekler, Dilber'e uygulanan şiddete sessiz kalmayarak bu protestoya alkışlarla destek verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadına yönelik şiddete dikkat çeken bu sahneler, milyonları ekran başında gözyaşına boğdu.

BKM Yapım imzalı Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, her perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlamaya devam edecek.