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14 Kasım 2022 Pazartesi 07:19:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:19:00

İnceleme sona erdi, İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da dün meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemelerin sona ermesiyle İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

İstanbul'da dün meydana gelen bombalı saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemeler sona erdi. Böylece patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini tamamladı.

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

Etiketler : İstanbul Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri Beyoğlu Belediyesi
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