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24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:33:00

İmzalar atıldı: Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek

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Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile basın toplantısı düzenledi. Başan Erdoğan,Polonya'ya yapılacak Bayraktar TB2 SİHA ihracına ilişkin, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"(Polonya-Türkiye arasındaki ticaret hacmi)10 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırmıştık. Şuan 6,5 milyar dolar civarında. Görüşmemizde, bu ticaret hacmini kesinlikle 10 milyar dolara ulaştırma kararlığımızı gösterdik."

"(Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık."

"(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir."

"NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz."

"Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın açıklamalarından satır başları:

"Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim."

"Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim."

"NATO çerçevesinde, iki ülkeye ülke içinden ve dışından gelebilecek tehditleri önleyebileceğimize inanıyorum."

Etiketler : NATO Başkan Erdoğan Polonya
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