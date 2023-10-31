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31 Ekim 2023 Salı 18:28:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 18:28:00

İmzalar atıldı! Türk zırhlısı dost ülkede üretilecek

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayisi ürünü Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli araç, 'Gidran' ismiyle Macaristan'da üretilecek. Nurol Makina ile Raba arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına göre firmalar, Gidran isimli bir ortak girişim kuracak. Üretim tesisleri ise Raba'nın Györ'de bulunan tesisi içinde yer alacak.

Alınan bilgiye göre, son olarak Estonya'da 100 adet NMS 4X4 için sözleşme imzalayan zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Avrupa pazarında büyümesini Macaristan ile sürdürüyor.

Nurol Makina, Macaristan'da 2019'dan bugüne yürüttüğü faaliyetlerin devamı olarak Gidran araçlarının üretimi için Raba Otomotiv firması ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı'nın katıldığı törende, taraflar adına imzaları Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, Nurol Makina Macaristan Üst Yöneticisi Mehmet Atak, N7 Holding Üst Yöneticisi Laszlo Palkovics, Raba Otomotiv Üst Yöneticisi Bela Hetzman attı.

Szalay-Bobrovniczky, törende, Nurol Makina zırhlı araçlarının Macaristan ordusu tarafından yüksek memnuniyetle kullanıldığını ve bundan sonra ihtiyaç duyulan 4X4 zırhlı araç tedariği için şirketin stratejik partner seçildiğini belirtti.

Nurol Makina ile Raba arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına göre firmalar, Gidran isimli bir ortak girişim kuracak. Üretim tesisleri ise Raba'nın Györ'de bulunan tesisi içinde yer alacak.

İş birliği kapsamında 200'ün üzerinde kişiye doğrudan iş fırsatının yaratılması bekleniyor. Ayrıca Raba'nın ortakları arasında yer alan Györ Szechenyi Istvan Üniversitesi ve Macar savunma sanayi firmaları ile özgün alt sistem ve teknoloji geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Etiketler : Ejder Yalçın Türk savunma MACARİSTAN
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