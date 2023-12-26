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İmzalar atıldı! Dost ülke Özbekistan ile 7 anlaşma
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26 Aralık 2023 Salı 18:45:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 18:45:00

İmzalar atıldı! Dost ülke Özbekistan ile 7 anlaşma

Kaynak: AA

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Türkiye ve Özbekistan arasında 7. Dönem Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolü ve bu kapsamda 7 alanda anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin ardından, Yılmaz ve Kuçkarov'un başkanlığında Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

KEK Protokolü'nü imzalayan Yılmaz ve Kuçkarov'un huzurunda, komisyon kapsamında ayrıca şu anlaşmalar imza altına alındı:

- Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Yatırımlar, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında Sanayi Ürünlerinin Uygunluk Değerlendirmesi ve Standardizasyonu Alanında İşbirliği Protokolü

- Rekabet Kurumu Başkanlığı ve Özbekistan Rekabeti Geliştirme ve Tüketici Haklarını Koruma Komitesi arasında Rekabet Politikası Alanında Karşılıklı İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türk Eximbank ve JSCB Uzpromstroybak arasında Kredi Anlaşması Tutarının 60 Milyon Dolara Çıkarılmasına Yönelik Tadil Anlaşma

- KOSGEB ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Uzun Vadeli İşbirliği Programı

- Konya Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Konya Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkilerinin Kurulmasına Dair Anlaşma

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Semerkant Şehir Hakimliği arasında Semerkant ve Gaziantep Şehirleri Arasında Kardeş Şehir İlişkileri Kurulmasına Dair Anlaşma

- TEKMER ve Özbekistan Mahalle ile İlişkiler ve Girişimciliği Geliştirme Ajansı arasında Özbekistan'da Start-Up projelerini desteklemek ve girişim inkübatör merkezleri kurmak amacıyla TEKMER ile 2024 Yılı İçin Mutabakat Zaptı.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillo İnoyatov, Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam Bakanı Behzad Musayev de hazır bulundu.

Etiketler : Türkiye-Özbekistan KEK Protokol imzalanması Ekonomik anlaşmalar
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