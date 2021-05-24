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24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:50:00

İmralı tutanakları FETÖ'ye gönderilmiş

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FETÖ'nün cezaevi yapılanmasında terör örgütü PKK'ya yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye adalet imamı firari Ahmet Çağlayan'ın da bulunduğu 71 kişi hakkında 20'şer yıl hapis cezası istenirken, sorumlu imam tarafından seçilen cezaevi personellerinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye adalet imamı firari Ahmet Çağlayan'ın da bulunduğu, cezaevleri, adliyeler ve yüksek yargıdan sorumlu mahrem imamlar ile toplam 71 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 20'şey yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, iddianamede İmralı F Tipi Cezaevi'nde çalışacak personellerin sorumlu imam tarafından seçildiği ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumu personeli mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 71 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ceza infaz kurumları, yüksek yargı, adliyeler ve bölge imamları hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Türkiye adalet personeli ülke yapılanmasının 6 bölge üzerinden oluştuğu; bu bölge yapılanmalarının altında, birden fazla ili kapsayan 'Dar Bölge Yapılanması', onun da altında il yapılanması bulunduğu anlatıldı.

Dar bölge sorumluları ve il sorumlularının yardımcı veya yardımcılarının olduğu, dar bölge yapılanmalarının genellikle birden fazla ilden oluştuğu belirtilen iddianamede, il sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği, 2013'ten önce, adliye ve cezaevi personeli sorumlularının farklı kişiler olduğu ancak 2013'ten sonra ceza infaz kurumu ve adliye personeli sorumluluklarının birleştirildiği, bu uygulamanın dönem dönem değiştirildiği kaydedildi.

CEZAEVİ YAPILANMASINDA PKK İZİ

Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen Mustafa kod adlı Muhammet Şimşek'in Cezaevi ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile 5A sorumluluğunu yürüttüğü belirtildi. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu binada geçici olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesini ve genel müdürlükte görevlendirilmelerini takip ettiği kaydedilen Şimşek'in diğer illerin personel sorumluları tarafından ulaştırılan listelerde bulunan ve örgüt için önemli görülen ya da örgütün gücünü göstererek örgüte kazandırılmak istenen kişilerin genel müdürlükte görevlendirilmesini sağladığı aktarıldı. İddianamede, görevlendirmeler kapsamında Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı F Tipi Cezaevi'ne kadro oluşturulmadan önce belli sürelerde geçici olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesini yapan Şimşek'in, Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ziyaretçileri ile ilgili görüşme tutanaklarını örgüte taşıdığı belirlendiği kaydedildi.

"EVLİLİKTEN SORUMLU OLMAM İSTENDİ"

FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanmasında hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılan Sümeyye kod adlı Gül Kesik'in HSK kadın ve izdivaç sorumlusu olduğu belirlendi. Eşinin ısrarı üzerine HSK'da çalışan memurlara sohbet vermeye başladığını anlatan Kesik, İhsan isimli bir şahsın evine geldiğini, sohbet verdiği kadınlarla ilgili sorular sorduğunu ve bekar olan bayan arkadaşların evlenmeleri için yine bekar olan örgüte müzahir erkek şahıslarla görüştürüp görüştüremeyeceğimi sorduğunu söyledi. Teklifi kabul ettiğini anlatan Kesik, iddianamede yer alan ifadesinde, "İhsan isimli şahıs, örgüte müzahir bekar bayan şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında 2 bayanın yardımcı olacağını söyledi." dedi.

"KADINLAR EVİMDE ÇEŞİTLİ ERKEKLERLE BULUŞTU"

Gül Kesik, 4 kişinin kendisine ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirttiklerini söyleyerek, kendisine yardımcı olan kadınların özelliklere uyan erkekleri evine getirdiğini evlenmek isteyen kadın ve erkeklerin kendi evinde görüştüklerini söyledi. Kesik, "Görüşmeler evimin salonunda bayan ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. Hatice ve Gülsüm isimli bayanlar daha sonraki zamanlarda bana örgüt içerisinde benim sohbet grubuma bağlı olmayan bayan ve erkeklerin görüşmeleri için ikametimin müsait olup olmadığını sordular. Ben de müsait olduğunu söyledikten sonra yaklaşık 15 defa çeşitli erkek ve bayan şahısların ikametimde görüşmelerine yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.

HSK DAİRE BAŞKANLARININ İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLAMIŞ

Sohbet grubunda bulunan kadınlarda aldığı bilgileri İhsan isimli şahsa anlattığını aktaran Gül Kesik, HSK da bulunan daire başkalarının sekreterlerinin kimler olduğunu, dünya görüşlerinin ne olduğunu, cemaate bakış açıları ile namaz kılıp kılmadıklarının bilgilerini ilettiğini kaydetti. Kesik, "HSK'daki daire başkanlarının bayan sekreterleri ile aralarında bulunan samimiyetin derecesini de öğrenip bildiriyordum. Bu şahısların sekreterleriyle gayri meşru bir ilişki yaşayıp yaşamadıklarının bilgisini de İhsan isimli şahsa sohbet gurubumda bulunan şahıslardan öğrenerek aktarıyordum. Hatırladığım kadarıyla HSK'da çalışan bir daire başkanı evli olduğu halde sekreteri ile ilişkisi olduğu konusunda bilgi almıştım. Bu bilgiyi de İhsan isimli şahsa aktarmıştım" şeklinde konuştu.

Etiketler : fetö pkk imralı
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