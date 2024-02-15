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15 Şubat 2024 Perşembe 16:50:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 16:50:00

Batan geminin ilk görüntüsü! 51 metre derinlikte tespit edildi

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan 6 kişilik mürettebatla hareket eden "Batuhan A" adlı geminin Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışması, 275 personelle sürüyor.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.

BATAN GEMİNİN ENKAZ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A kuru yük gemisinin enkaz görüntüsüne ulaşıldığını ve teyit için dalış planlaması yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Batuhan A isimli geminin, sabah saatlerinde Mudanya açıklarında acil yardım sinyali verdiği anımsatılan açıklamada, "Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de 6 kişilik personel arasında yer almaktadır. Acil durum sinyali sonrasında arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2,5 metre dalga boyu/ saatte 35 kilometre rüzgar hızı) rüzgar olduğu bilgisinin meteorolojik kaynaklardan edinildiği aktarılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30'da İzmir Menderes'ten havalanan bir uçağın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız Nene Hatun acil müdahale gemisi de olay yerine intikal halinde. Ayrıca geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığına bağlı sonar cihazı olan TCG Çubuklu olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Ayvalık ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Güven gemisi aynı amaçla olay yerine intikal etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır."

Etiketler : Marmara Denizi batık gemi
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