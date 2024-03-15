‘Yol arkadaşları' ifadede

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15 Mart 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 08:30:00

İmamoğlu'nun ‘yol arkadaşlarım' dediği iki isim... Balyalar için 2 saat ifade verdiler

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ekrem İmamoğlu'nun ‘yol arkadaşlarım' dediği iki isim, para desteleriyle ilgili 2 saat ifade verdi. Para sayma skandalıyla gündeme gelen CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski basın danışmanı Can Poyraz dün adliyedeydi. ‘Şüpheli' sıfatıyla ifade veren iki isim çıkışta yangın merdiveninden kaçtı. Bugün de ‘İmamoğlu'nun kasası' denilen Fatih Keleş ifade verecek.

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin ifade süreci başladı. Savcılık, Fatih Keleş ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ı ifadeye çağırdı.

Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden Özgür Nas ve Can Poyraz, avukatları eşliğinde 2 saat ifade verdi, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise daha sonra ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

'SÜRECİ CANAN HANIM YÜRÜTTÜ'

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı programda "Kapora diyorsunuz, kaporayı niye elden verdiniz?" sorusunu "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan (Kaftancıoğlu) hanım tarafından yürütülen süreçti" cevabını verdi. Ekrem İmam-oğlu da, katıldığı bir başka programda "Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp para desteleri ekrem imamoğlu özgür özel özgür nas can poyraz
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