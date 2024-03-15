‘Yol arkadaşları' ifadede

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin ifade süreci başladı. Savcılık, Fatih Keleş ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ı ifadeye çağırdı.

Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden Özgür Nas ve Can Poyraz, avukatları eşliğinde 2 saat ifade verdi, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise daha sonra ifade vermeye gelmesi bekleniyor.

'SÜRECİ CANAN HANIM YÜRÜTTÜ'

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı programda "Kapora diyorsunuz, kaporayı niye elden verdiniz?" sorusunu "Ben o kısmı bilmiyorum. O kısım Canan (Kaftancıoğlu) hanım tarafından yürütülen süreçti" cevabını verdi. Ekrem İmam-oğlu da, katıldığı bir başka programda "Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Tapu değerinden düşük satmak isteyen satıcı, almak için mücadele veren alıcı..." ifadelerini kullandı.