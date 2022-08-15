İmamoğlu tatilde olmasa da İstanbul kimsesiz

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15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:27:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:27:00

İmamoğlu'nun "sorunu çözdük" dediği ilçeler sel altında kaldı

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Sağanak yağışların İstanbul sokaklarını göle çevirmesi hayatı olumsuz etkledi. Birçok ilde meydana gelen sellerle birlikte araçlar da yolda kaldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden peş peşe gelen kötü haberler sonrası CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler yükseldi. İmamoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamadaki "Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük" ifadeleri de sosyal medyada ti'ye alındı.

İstanbul'da onlarca ilçede sele dönüşen yağmurla ilgili son dakika haberleri: Ekrem İmamoğlu'nun 'Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük' dediği birçok noktada sel suları akıl almaz noktalara ulaştı. Araçlar yağmur sularına gömülürken trafik kilitlendi, içinde yolcu olan metrobüsleri su bastı. İstanbul'un birçok bölgesinden gelen görüntülerle birlikte sosyal medyada gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da binlerce tweet atıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Alt yapı sorununu çözdük" dediği ve sel, su baskını gibi problemlerin yaşanmayacağını söylediği Maltepe'de yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. İstanbul'da birçok ilçeden sayısız mağdur vatandaş haberi geldi.

İçinde yolcu bulunan metrobüsleri su bastı. Göçük altında kalan bir vatandaşa ulaşılmaya çalışılırken onlarca ilçede sel suları ile mücadele ediliyor. Yaşanan aksaklıklar sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelirken binlerce tepki tweeti atıldı. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında atılan yağmur tweetleri ve İstanbul'un sel mağduriyetinden görüntüler.

ALTYAPIYI ÇÖZDÜK DEDİĞİ MALTEPE'DE BÜYÜK MAĞDURİYET

İstanbul'un Anadolu Yakasında başlayan ve neredeyse tamamında etkili olan yağış sonrası Maltepe'de sokaklar göle döndü. Birçok araç yollarda mahsur kaldı. Maltepe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorunlarını çözdük dediği noktalardan biriydi.

METROBÜSLERİ SU BASTI!

İstanbul'un birçok noktasından gelen görüntülerin en ilginçlerinden biri de otobüs ve metrobüsleri su basması ve içerideki vatandaşların kaçacak yerleri de olmadığı için yaşadığı panikti.

ELEŞTİRİ, TEPKİ VE MİZAH PAYLAŞIMLARI

Daha önce İstanbul'un yaşadığı birçok yağış sırasında tatilde olması ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda eleştiri ve tepki tweeti atılırken mizah içerikli olanları da dikkat çekti.

Etiketler : istanbul metrobüs yağmur yağış
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