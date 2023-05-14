İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı
Kaynak: aksam.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan en yüksek oy Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun oyunu kullandığı sandıkta Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.
- Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'ni geride bıraktı
- YSK Başkanı Ahmet Yener: Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır
- Bakan Yanık: Ezici çoğunlukta olduğumuzu görüyoruz
- Sinir krizi geçirdi: Size kazanamayız demedim mi?
- İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı
- "Sonuçlar resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin"