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14 Mayıs 2023 Pazar 22:12:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 22:12:00

İmamoğlu'nun sandığından Başkan Erdoğan birinci çıktı

Kaynak: aksam.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan en yüksek oy Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun oyunu kullandığı sandıkta Başkan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ekrem imamoğlu sandık
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