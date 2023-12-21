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21 Aralık 2023 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 21:42:00

İmamoğlu'nun kendisine de faydası yok! Yürüdüğü yürüyen bozuk çıktı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir metro istasyonunda vatandaşlarla beraber yürüdüğü alanda bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüldü.

İstanbul'da metrolarda bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin devamlı arızalanmasından dolayı tepki çeken İBB yönetimi bu sefer çözülmeyen arızaların içinde kendini buldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüntülendi.

Daha önce İstanbul'da yaşanan arızalara ilişkin bahanelere sığınan İmamoğlu'nun çalışmayan bantta yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Etiketler : imamoğlu ibb chp arıza
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