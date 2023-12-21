İmamoğlu'nun kendisine de faydası yok! Yürüdüğü yürüyen bozuk çıktı

İmamoğlu'nun kendisine de faydası yok! Yürüdüğü yürüyen bozuk çıktı

İstanbul'da metrolarda bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin devamlı arızalanmasından dolayı tepki çeken İBB yönetimi bu sefer çözülmeyen arızaların içinde kendini buldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüntülendi.

Daha önce İstanbul'da yaşanan arızalara ilişkin bahanelere sığınan İmamoğlu'nun çalışmayan bantta yürürken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.