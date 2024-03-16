İmamoğlu'nun kasasıyla ilgili yeni detay! Kaz Dağları'nda arsa almışlar

Sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerinde yer alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu ailesine yakın olduğu belgelendi.

FATİH KELEŞ, HASAN İMAMOĞLU VE MEHMET MURAT ÇALIK, KAZ DAĞLARI'NDA ARSA ALMIŞ!

Sabah'ın haberine göre, Ofise yüklü miktarda para getiren Fatih Keleş'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı ortaya çıktı.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi sınırlarında 632 ada 86 parsel numarasında kayıtlı 2 bin 240 m2'lik konut alanının Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı öğrenildi.

Kaz Dağları'nın hemen yakınında bulunan arsanın 493,91 m2'nin Fatih Keleş, 987,83 m2'nin Hasan İmamoğlu, 493,91 m2'nin Mehmet Murat Çalık tarafından satın alındığı bildirildi. Fatih Keleş, Hasan İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'ın; Edremit Belediyesi'nin sahibi olduğu 264,56 m2'lik arsayı da satın aldığı bildirildi. Edremit Belediyesi'nin 2 Şubat 2021 tarihli kararıyla 264,56 m2'lik arsa söz konusu kişilere satıldı.

EKREM İMAMOĞLU, "KAZ DAĞLARINI CANIMIZ GİBİ KORUMALIYIZ" DEDİ, KAZ DAĞI YAKINLARINDA AĞAÇ KATLİAMI YAPTI

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. İmamoğlu ailesi, 10 villayı ağaç katliamı yaparak dikmişti. Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'na ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği tespit edildi. Kaz Dağları'nda Hasan İmamoğlu'nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor.

Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Güre Köyü'nde İmamoğlu ailesinin 10 villası bulunuyor. Villalar 3 katlı ve havuzlu. Hasan İmamoğlu'na ait 10 villanın bulunduğu alan, Google Earth'ün 18 Ağustos 2016 tarihli fotoğrafında çam ve meşe ağaçlarının olduğu açıkça görülüyor. Google Earth'ün, 9 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta, 599 ada 1 parselde; villa yapımına başladığı görülüyor. Son fotoğrafta ise İmamoğlu Ailesi'nin Kaz Dağları'nda 599 parsel ada, 1 parselde 10 villasının bitmiş durumda olduğu görülüyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ağustos 2018 tarihinde; "Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin" ifadelerini kullanmıştı.